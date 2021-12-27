الجزائر تعلن اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور أوميكرون قادمتين من فرنسا وبريطانيا

الجزائر أ ش أ

أعلنت الجزائر اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا "أوميكرون" داخل أراضيها، وأوضح معهد باستور الجزائرى للأبحاث الطبية أن الحالتين هما لجزائريين إثنين قدما من فرنسا وبريطانيا .

وكشف المعهد فى بيان له ، ان الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين قادمين من فرنسا وبريطانيا، ليرتفع عدد المصابين بهذا المتحور فى البلاد إلى 4 بينها حالة واحدة تعود لرعية أجنبية.

كانت وزارة الصحة أعلنت، إنها سجلت 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 216 ألفا و637.

وكشفت الوزارة فى بيان لها عن رصد 9 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و238.