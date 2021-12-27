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التعليم تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول..وبدء طباعة أسئلة الاختبارات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:00 ص
التعليم تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول..وبدء طباعة أسئلة الاختبارات طلاب - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت الإدارات التعليمية والمديريات وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تبدأ 15 يناير المقبل، حيث انتهت المديريات من وضع الأسئلة وجار طباعتها وتظريفها ووضعها فى المطبعة السرية تمهيدا لتسليمها للإدارات التعليمية فى المواعيد المحددة لها.

وكان صندوق صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اكد أنه جارى التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية فى خطاب له، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.

 

 


التربية والتعليم

إجراءات كورونا الاحترازية

سداد المصروفات الدراسية

امتحانات نصف العام الدراسي

اخبار مصر

الإحصاء الاستقرارى للعام الدراسي الجديد

أعداد الطلاب والمعلمين

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