التصريح بدفن جثة عامل سقط من أحد القطارات بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة عامل يبلغ من العمر 30 سنة وتم نقلها لمستشفى البلينا المركزى، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الوفاة أن المذكور سقط من إحدى القطارات فى اتجاه البلينا القاهرة عقب اختلال توازنه، تم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على جثة عامل على شريط السكة الحديد بدائرة مركز البلينا وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، أن الجثة للمدعو أحمد م ن ا 30 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وبمناظرتها تبين إصابتها بـ"كسور بالجمجمة".

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وبسؤال شقيقه المدعو خالد م ن ا 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أنه حال استقلال شقيقه المذكور قطار من محطة البلينا اتجاه محافظة القاهرة، اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته ووفاته ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.