التحفظ على 3 أطنان أمعاء ماشية مجهولة المصدر قبل ترويجها في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 3٫200 طن من أمعاء الماشية "هتكات"، مملحة داخل براميل بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات لاتهامه بتجميع أمعاء الحيوانات وتجهيزها وطرحها للبيع بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتجهيز أمعاء الماشية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بحوزته علي 3٫200 طن من أمعاء الماشية "هتكات"، مملحة داخل براميل بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، حيث تبين انه يقوم بتجميع أمعاء الحيوانات وتجهيزها وطرحها للبيع بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.