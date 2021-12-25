التحفظ على 1.4 طن أرز وسكر مدعم قبل بيعه بالسواق السوداء فى الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي كمية قدرها 1,400 طن "أرز، وسكر" تموينى داخل مخزن بدون ترخيص بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من السلع التموينية المدعمة المحظور تداولها خارج منظومة الدعم الجديدة، بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

علي الفور تمت مداهمة المخزن وألقي القبض علي المدير المسئول، وبتفتيشه عثر داخل المخزن علي كمية قدرها 1,400 طن "أرز، سكر" تموينى بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة للتحقيقات.