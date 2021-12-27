التحريات: اختلال توازن وسقوط من شرفة عقار وراء مصرع شخص بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى واقعة العثور على جثة شخص أسفل عقار سكنى فى البساتين، أن المتوفى سقط من الطابق الثامن أثناء تواجده بشرفة العقار واختل توازنه وسقط على الأرض ولقى مصرعه فى الحال بعدما أصيب بالعديد من الكسور والنزيف الحاد داخل جسده وتوفى على أثرها ليكون بذلك عدم وجود أى شبهة جنائية فى الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكنى فى منطقة البساتين وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، التى أظهرت سقوطه من شرفة عقار ولقى مصرعه فى الحال عقب اختلال توازنه.