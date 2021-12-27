إنجازات 2021 بالبحيرة.. الانتهاء من 15 مشروعا بـ255 مليون جنيه لتطوير مدينة رشيد

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية شهدت البحيرة طفرة وثورة فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشار إلى أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد لتتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفا مفتوحًا.

وأكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حيث تم الانتهاء من 15 مشروع بتكلفة 255 مليون جنيه من أهمها( تطوير منطقة أبو مندور - أعمال الحماية بطول 2 كم - تطوير الكورنيش وإنارته - قسم شرطة رشيد - مبنى الجمارك ) وجارى العمل بمشروع إنشاء مرور رشيد بتكلفة 23 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 80 %.

بالإضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة والتى يتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين والتى تعد من المشروعات التى سوف تحدث نقلة نوعية والتى صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول 10 كم وتبعد عن الطريق الدولى 5 كم ومقسمه إلى 3 مساحات منها 443 فدان المثلث الذهبى - 2000 فدان - 742 فدان وبوجهة شاطئية بطول 10 كم وجارى الانتهاء من 25 عمارة سكنية بالخطة العاجلة كما تم تنفيذ 15% من اعمال الطرق والمرافق .

مشروع ميناء الصيد المقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية ومكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله وبنسب تنفيذ 87 % .

أعمال إنشاء كوبرى الصيرفى أعلى مزلقان السكة الحديد ( أبوقير الإسكندرية- رشيد ) لربط رشيد القديمة بمدينة رشيد الجديدة بتكلفة 95مليون جنية وبنسبة تنفيذ 78 % ، ويبلغ طول الكوبرى 660م وعرضه 16.8 م فى اتجاهين بواقع 2 حارة مرورية ، بالإضافة إلى 2 مطلع ومنزل بطول 140م بكل اتجاه .

بشاير الخير 4 إحدى هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص 40 فدان لمشروع بشاير الخير 4 وهو عبارة عن 33 برج ستضم 4629 وحدة سكنية والمشروع سيضم مسجد ودار مناسبات ومدرسة تعليم اساسى ومستشفى ومحلات تجارية ومراكز حرفية كما تم بناء لوحة توزيع كهرباء 8 ميجا بتكلفة 26 مليون جنية على نفقة المحافظة لصالح المشروع.

أعمال تطوير القطاع المتبقى من الكورنيش وهو المنطقة الواقعة بين مسجد الحق وميناء الصيد بطول 1 كم لاقامة منطقه الترفيهية بمسطح 5 آلاف متر والتى من المقرر ان تكون متنزه لاهالى مدينه رشيد وزوار المدينة و تحتوى على مطاعم وكافيتريات وهى مصممه على أحدث الطرز العالميه والمواد البيئيه الملائمه لتاريخ مدينة رشيد.

كما انه جارى إنشاء مجمع مدارس على مساحة 20 ألف م٢ بالمنطقة الفاصلة بين بشاير الخير 4 و منطقة رشيد الجديدة.