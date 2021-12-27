البحوث الزراعية بجنوب الوادى: مشروع توشكى وفر 12 ألف فرصة عمل حتى الآن

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أشرف أبو العز مدير البحوث الزراعية بجنوب الوادي في توشكى، إن القيادة السياسية واعية وقادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وهو ما يبرهن على أن لدى المصريين دولة قوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة": "المشروع بدأ في عام 1997 وحدثت بعض المعوقات التي أدت إلى توقفه، وظنّ الجميع أنه انتهى ولن تقوم له قائمة، وأن الدولة المصرية خسرت مليارات الجنيهات بسبب هذا التوقف، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد الحياة له، ولكن بشكل أعم وأشمل وأهم".

وتابع مدير البحوث الزراعية بجنوب الوادي في توشكى، أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة أراضي زراعية كبيرة والحصول على محاصيل استراتيجية هامة مثل القمح والشعير والبنجر والمحاصيل الزيتية، لتغيطة العجز في المحاصيل الهامة للشعب المصري، كما أنه يهدف إلى إقامة العديد من الصناعات التكاملية والتحويلية القائمة على المنتجات الزراعية التي تُزرع في هذه المنطقة.

وأردف، ان مشروع توشكى مشروعا عالميا لم يُسمع بمثله من قبل، فهو مشروع زراعي صناعي متكامل يهدف إلى زيادة الدخل القومي، ويوفر آلاف فرص العمل، حيث وفّر حتى الآن 12 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة.

ولفت، إلى أن هذا الأسبوع عيد لكل أهالي الصعيد، لأنه يشهد افتتاح مشروعات قومية عظيمة، وكل محافظة بها تنمية وعمل على توفير حياة كريمة لمواطن مصري.

وأكد، أن المشروعات القومية تستهدف الخروج من الوادي الضيق الذي يمثل نحو 5% من مساحة مصر، وإقامة محاور تنموية جديدة وإعادة التوزيع الديموغرافي بها كل المشروعات الممكنة.