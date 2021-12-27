"الأوقاف" تعلن شروط مسابقة تعيين 6 آلاف إمام وعامل بالمساجد يناير المقبل

كتب على عبد الرحمن

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، تفاصيل الإعلان عن مسابقة الأوقاف لتعيين 3 آلاف إمام و3 عامل بالمساجد في جميع المحافظات، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وشروط المسابقة يناير المقبل 2022، وهى المسابقة التي كشف عن ملامحها وزير الأوقاف في إحدى جلسات لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.



وظائف أئمة المساجد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في اجتماع سابق بلجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، " طلبنا 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل وبالفعل تمت الموافقة من وزارة المالية على التكلفة ونحن قيد الإجراءات النهائية من هيئة التنظيم والإدارة".



وظائف عمال المساجد وأوضحت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن لجنة من قيادات الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت اجتماعاتها لوضع آليات الإعلان عن المسابقة والشروط العامة لها والشروط الخاصة باختيار الأئمة وعمال المساجد، لافتة إلى أنه سيتم أيضًا خلال الأيام المقبلة مراجعة الدرجات المالية في الوزارة ولمن سيتم تعيينهم بالتنسيق مع وزارة المالية.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن من بين الشروط المقرر الإعلان عنها والتي ستكون ثابتة ويتم مناقشتها من قبل اللجنة، هي أن يكون المتقدمين لشغل وظيفة إمام حاصلين على تقدير لا يقل عن جيد في كلياتهم، وسيكون عليهم اجتياز عدد من الاختبارات التحريرية والشفوية، واختبارات في المواد الشرعية، والتي من المتوقع أن تجرى في أكاديمية الأوقاف الدولية ومسجد النور بالعباسية.

في سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة ، واقسام اللغات الأجنبية بالكليات الأزهرية للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2022ميلادية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ نشر هذا الإعلان .

3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 ـ 2021م .

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ـ اللغة الأجنبية المتخصص فيها ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .