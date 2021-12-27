الأمير تشارلز ينعى القس ديزموند توتو: شجاعته كانت مصدر إلهام لنا جميعا

كتبت مريم بدر الدين

نعي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، القس الجنوب أفريقى "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذى يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، وذلك بعد وفاته عن عمر ناهز 90 عاما.

ونشر الحساب الرسمي لقصر "كلارنس هاوس" الملكى البريطانى، عبر موقع "انستجرام"، رسالة الأمير تشارلز والذي قال بها: "نشعر أنا وزوجتي بحزن عميق لسماعنا بوفاة رئيس الأساقفة ديزموند توتو الذي كانت شجاعته في التحدث علنًا ضد شر الفصل العنصري وتسليط الضوء على خطر تغير المناخ مصدر إلهام لنا جميعًا".



كلارنس هاوس

وكان "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، أعلن وفاة القس الجنوب أفريقى "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا.

وأعرب الرئيس "رامافوزا" فى بيان أوردته قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد عن حزنه العميق لوفاة القس "توتو" الذى وصفه بـ "الشخص المهم فى تاريخ جنوب أفريقيا".

يذكر أن "ديزموند توتو" ولد فى 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون فى جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام فى 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.