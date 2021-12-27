استمع لتلاوة قرآنية من سورة "مريم" بصوت القارئ عبد القادر محمد السيسى

وقال الشيخ" عبد القادر" 70 عاما من قرية أنشاص البصل محافظة الشرقية، أن والده توفى وهو فى الثانية من عمره، فوهبته والدته لحفظ القرأن الكريم، وأتم حفظه فى السابعة من عمره، وأخذ رسالة حفظ فى الثانية عشر من عمره ورواية ورش وقالون عن نافع فى الرابعة عشر وتزوج فى سن صغير ورزقه الله اربعة ذكور وبنتان، وذاع صيته فى القرية فى سن صغير وبدأ يقرأ فى مأتم القرية وخارجها.

وأردف : أنه حرص على تحفيظ أبنائه جميعا القرأن الجميل، حيث ورث الأبناء عنه الصوت الحسن والنفس الطويل، ولم يتوقف عند هذا الحد بل أمد علمه إلى أحفاد من أبنائه الذكور والإناث وقام بتحفيظهم القرأن الكريم، حيث تفوق الأحفاد وأصبحوا قراء ومبتهلين وهم فى عمر الزهور.