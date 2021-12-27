ارتفاع "مبيعات الكريسماس" 8.5% بأمريكا.. وأسوشيتد برس: الأعلى منذ 17 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفع مؤشر المبيعات خلال موسم العطلات في الولايات المتحدة هذا العام رغم سلسلة الانتكاسات التي أثرت على البيع بالتجزئة وأزمات سلاسل التوريد، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

ووفقا للتقرير، نمت المبيعات خلال موسم العطلات لهذا العام بأسرع وتيرة منذ 17 عامًا وزادت بنسبة 8.5 بالمائة منذ العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت مبيعات العطلات بنسبة 10.7% مقارنة بموسم العطلات لعام 2019 .

ورصد مقياس الإنفاق ، الذي تتبع إنفاق المستهلكين من 1 نوفمبر إلى 24 ديسمبر ، أن الملابس والمجوهرات شهدت أكبر الزيادات ضمن مبيعات هدايا الكريسماس، حيث ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 47 في المائة ، تليها المجوهرات ، التي شهدت نموًا بنسبة 32 في المائة عن العام السابق.

وأشارت الوكالة الى انه منذ بدأ تفشي وباء كورونا حول العالم، زادت المبيعات عبر الإنترنت خلال موسم العطلات بنسبة 61 في المائة التي تعد نسبة زيادة في المبيعات قياسية نظرًا لوجود العديد من العوامل ، بما في ذلك نقص المنتجات ومتحور اوميكرون، مما يهدد نجاح البيع بالتجزئة.

قال ستيف سادوف احد كبار الخبراء الماليين، لوكالة أسوشييتد برس: "أشعر بالرضا حقًا بشأن كيفية سير الموسم"، وأضاف: "عندما يشعر الناس بعدم الارتياح إلى حد ما ، سترى قليلاً من الانتعاش عبر الإنترنت وقليلاً من التباطؤ في أداء المتجر."