بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لموجة تفشى متحور أوميكرون

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة مستعدة لموجة تفشي المتحور أوميكرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وقال جو بايدن: أكثر من 200 مليون أميركي مطعمون بالكامل.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، الأربعاء، وجاءت النتيجة سلبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "ممتن للغاية" و"متفاجئ" لشكر الرئيس بايدن له وإدارته على نجاحهما فى إتاحة لقاحات كورونا للجمهور، وقال لشبكة فوكس نيوز إن "اللهجة" و"الثقة" هما عنصران حاسمان في تطعيم الأمريكيين.