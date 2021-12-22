اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لموجة تفشى متحور أوميكرون

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:53 م
بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لموجة تفشى متحور أوميكرون جو بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة مستعدة لموجة تفشي المتحور أوميكرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وقال جو بايدن: أكثر من 200 مليون أميركي مطعمون بالكامل.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، الأربعاء، وجاءت النتيجة سلبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "ممتن للغاية" و"متفاجئ" لشكر الرئيس بايدن له وإدارته على نجاحهما فى إتاحة لقاحات كورونا للجمهور، وقال لشبكة فوكس نيوز إن "اللهجة" و"الثقة" هما عنصران حاسمان في تطعيم الأمريكيين.

 

 

 


بايدن

كورونا

اوميكرون

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة