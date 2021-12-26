إنجاز 2021 بالبحيرة.. إنشاء المجمع السكنى بفرهاش بتكلفة 271 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية .

وأشار إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه فى سنوات عدة، وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس السيسى، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

وأشار إلى أن قطاع الإسكان قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء 799 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و48 مليون جنيه.

وقال محافظ البحيرة، إنه تم خلال عام 2021 الانتهاء من تنفيذ المجمع السكنى الحرفى بفرهاش بمركز حوش عيسى ( ورشتك جنب بيتك ) الذى يعد الأول من نوعه بمصر ويطبق اتجاهات الدولة فى توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات وتوفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة بكل إقليم.

والمشروع مقام على مساحة 13 فدانا وتبلغ تكلفته الإجمالية 271 مليون جنيه حيث تبلغ تكلفه الإنشاءات 200 مليون جنيه وتبلغ تكلفة الترفيق 71 مليون جنيه من المحافظة، وهو عبارة عن ( 140 وحدة سكنية - 14 وحدة إدارية - 73 ورشة صناعية - 110 محل تجاري- 6 مبانى خدمية - 6 مخازن).