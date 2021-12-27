إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث سير أدى لإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة على الطريق الدولي الساحلي، اصطدمت بهم سيارة، وتم نقلهم لمستشفى البرلس المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من فتحي السيد مصطفى،27سنة، من كفرالشيخ، بكدمات متفرقة بالجسم وتم عمل الإشاعات والفحوصات، وهناء فراج عبده، 25 سنة، من كفر الشيخ، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم، واية فراج عبده،26 سنة، من كفر الشيخ، بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد الجمال، و28سنة،بسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الاسعافات الاولية لهم.