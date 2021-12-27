أنجولا تستقبل أكثر من 800 ألف جرعة لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة

لواندا أ ش أ

استقبلت أنجولا شحنة تتألف من 801 ألف و425 جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها الولايات المتحدة للمساهمة فى جهود مكافحة جائحة "كوفيد-19" فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء أنجولا برس الأنجولية، أنه بهذا الشحنة يرتفع إجمالى تبرعات الولايات المتحدة إلى أنجولا إلى أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح.

وأكد وزير الدولة الأنجولى للصحة العامة، فرانكو موفيندا، خلال استقبال الشحنة الأخيرة، أن الدولة لديها فى الوقت الحالى مخزون يصل إلى حوالى 26 مليون جرعة من جميع أنواع اللقاحات المصادق عليها من جانب منظمة الصحة العالمية.

وقال موفيندا، إن التحدى القادم لوزارة الصحة الأنجولية يتمثل فى تطعيم أكثر من سبعة ملايين شخص فى جميع أنحاء البلاد بالجرعة الثانية، من خلال فرق متنقلة والوحدات الصحية ومراكز التطعيم عالية الأداء، فى جميع البلديات.

وكانت أنجولا، استقبلت فى الشهر الجارى، أول دفعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس "كورونا"، والتي ضمت 297 ألفًا و100 جرعة.

وذكرت وكالة أنباء "أنجولا برس" الأنجولية، أن هذه الدفعة تتألف من 274 ألفًا و800 جرعة تبرعت بها الحكومة الألمانية، و22 ألفًا و300 جرعة من الحكومة الإسبانية.

وأشار وزير الدولة الأنجولي للصحة العامة "فرانكو موفيندا"، إلى فاعلية اللقاحات التي تلقتها أنجولا مؤخرًا، موضحًا أن "موديرنا" حصل على نفس معيار لقاح "فايزر" في مستوى الأداء.

وتمتلك أنجولا حاليًا ستة أنواع من اللقاحات هي: موديرنا وسبوتنيك وجونسون آند جونسون وسينوفارم وفايزر وأسترازينيكا.