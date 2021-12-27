أميرة موناكو تنعى القس ديزموند توتو: ستبقى ضحكتك فى قلبى إلى الأبد

كتب إيهاب محمد

نعت الأميرة شارلين أميرة موناكو، رئيس الأساقفة الراحل ديزموند توتو، بعد وفاته فى المستشفى عن عمر يناهز 90 عامًا، وهو الحائز على جائزة نوبل للسلام، حيث نشرت الأميرة شارلين أميرة موناكو، العديد من الصور لها برفقة ديزموند توتو، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها:" صديقى العزيز.. سوف نفتقدك.. أعلم أنك إلى جانب آبائنا.. ستبقى ضحكتك فى قلبى إلى الأبد.. أرقد فى سلام".

حساب الأميرة شارين على انستجرام

تم تشخيص إصابة "توتو" بسرطان البروستاتا فى أواخر التسعينيات، وفى السنوات الأخيرة تم إدخاله إلى المستشفى فى عدة مناسبات لعلاج الالتهابات المرتبطة بعلاجه من السرطان.

يأتى هذا المنشور فى الوقت الذى تتعافى فيه شارلين، 44 عامًا، فى منشأة علاجية من الإرهاق فى غضون أيام قليلة منذ عودتها إلى موناكو فى نوفمبر الماضى، بعد غياب دام 10 أشهر فى موطنها الأصلى جنوب إفريقيا.

الاميرة شارلين وتوتو



الاميرة شارلين وتوتو

وكان "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، أعلن وفاة القس الجنوب أفريقى "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا.

وأعرب الرئيس "رامافوزا" فى بيان أوردته قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد عن حزنه العميق لوفاة القس "توتو" الذى وصفه بـ "الشخص المهم فى تاريخ جنوب أفريقيا".

يذكر أن "ديزموند توتو" ولد فى 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون فى جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام فى 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.