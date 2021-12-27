أشرف الداودي يوجه بتقديم أوجه الدعم لمصابى حادث انهيار منزل بقنا

قنا صابر سعيد

انتقل المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا إلى مستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالة الطفلة المصابة فى انهيار منزل بقرية البياضية التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن وفاة اثنين آخرين من أفراد الأسرة هما "ربة المنزل وابنتها"، وذلك بتكليفات من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.



وعلى الفور، كلف محافظ قنا، المسئولين بتوفير سكن مؤقت لأفراد الأسرة وتدبير وسائل الإعاشة اللازمة لهم، مشددا على ضرورة سرعة رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها أن تساهم فى إعادة بناء المنزل وعودة أفراد الأسرة للإقامة به مرة اخرى، كما وجه " الداودى " بإعداد حصر شامل لجميع المنازل الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، ووضع خطة للتعامل مع هذه المنازل لحماية المواطنين و حفاظا على صحتهم وسلامتهم، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضارى لمدن وقرى المحافظة .



من جانبه ، قال السكرتير العام للمحافظة، أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وعمل الفحوصات اللازمة للمصابين للإطمئنان على حالتهم الصحية.



وأضاف الطيبى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وجه بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن الخاصة بحالتىّ الوفاة وتسليمهما لذويهم، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



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