6 أشياء غير صحية ابتعد عنها خلال احتفالات الكريسماس والعام الجديد

كتبت إيناس البنا

تأتى احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد مع الكثير من الوجبات والأكلات والولائم من الكعك والمخبوزات والفطائر إلى قائمة لا حصر لها من الأطعمة، ولكن مع كل هذه الولائم والاحتفالات، من السهل على وجه الخصوص أن تفرط في تناول طعام غير صحي ووفقا لتقرير موقع TheHealthSite، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها في احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة للحفاظ على صحتك.

6 أشياء غير صحية ابعد عنها خلال احتفالات الكريسماس والعام الجديد



ابتعد عن النكهات والألوان الصناعية في الخبز



تأتى كعكات الكريسماس مع الكثير من الألوان والأشكال لكن هل تعلم أنه في كثير من الأحيان، يمكن أن تحتوى هذه المخبوزات والكعك على ألوان صناعية ونكهات، ورغم أنها قد تضيف مذاقًا ولونًا للمخبوزات والكعك، إلا أنها يمكن أن يكون لها آثار صحية ضارة، اختر الكعك والمخبوزات الخالية من النكهات الاصطناعية والألوان.

الدهون المتحولة في وجباتك الخفيفة



انظر إلى ملصق الوجبات الخفيفة المقلية المقرمشة المفضلة لديك، من المحتمل أن ترى الدهون المتحولة وهى دهون غير مشبعة خضعت لعملية هدرجة، تحسن من العمر التخزيني للمواد الغذائية مثل الوجبات الخفيفة المخبوزة والمقلية والبسكويت وما إلى ذلك ، لكن هل تعلم أن الدهون المتحولة يُشتبه في أنها تزيد من علامات الالتهاب؟، اختر الوجبات الخفيفة الخالية من الدهون المتحولة في عيد الميلاد هذا العام.

شراب الذرة عالي الفركتوز في العصائر



يوجد مُحلي مصنوع من الذرة وشراب الذرة عالي الفركتوز في المشروبات الغازية والعصير والحلوى وحبوب الإفطار والأطعمة الخفيفة، في حين أن زيادة الوزن هي أكثر الآثار الجانبية شيوعًا كما اقترحت الدراسات ، فإن استهلاك شراب الذرة عالي الفركتوز يُشتبه أيضًا في زيادة علامات الالتهاب، لذا اختر العصائر الخالية من شراب الذرة عالي الفركتوز!.

زيت النخيل

زيت النخيل عنصر شائع يستخدم في ما يصل إلى 50 % من الأطعمة المعبأة التي نراها من حولنا، زيت النخيل هو زيت نباتي صالح للأكل مشتق من أشجار نخيل معينة، يتم استخدامه كزيت للطبخ في العديد من الأطعمة المعلبة، ويحتوي زيت النخيل على نسبة عالية نسبيًا من الدهون المشبعة ، والتي غالبًا ما ترتبط بأمراض القلب، قل لا للوجبات الخفيفة المصنوعة من زيت النخيل.

الدقيق المكرر في المخبوزات



الطحين الأبيض أو الدقيق المكرر عنصر أساسي في المخبوزات والوجبات الخفيفة، ولكنه يعمل على زيادة الوزن وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم ومشكلات صحية أخرى، يمكنك الاختيار بشكل أفضل مع المنتجات المصنوعة من دقيق القمح الكامل أو أنواع الدقيق البديل الأخرى.

الكثير من السكر في حلوياتك



جرب واختار بدائل السكر الأبيض في خبزك، تشمل بعض الخيارات الأخرى العسل والموز المهروس وشراب التمر.