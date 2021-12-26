هبوط الأسهم السعودية و"أبو ظبي" والكويت بجلسة الأحد..وصعود دبي والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.92% خاسرًا 103.16 نقطة ليغلق عند مستوى 11168.30 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسرًا 37.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8394.136 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.45% رابحًا 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3158.83 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.39% رابحًا 6.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.48 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.92% خاسرًا 103.16 نقطة ليغلق عند مستوى 11168.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 15.30 نقطة ليغلق عند مستوى 26560.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.8 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.32%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%، ثم قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 1.28%، 1.22%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 1.08%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.6%، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه والأدوية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.48%، 1.27%، 0.39%، على التوالي.

وقفز 34 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 4.66%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 4.63%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 3.45%، وتراجع 169 سهمًا على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 4.42%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 4.09%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 202.6 ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.44% خاسرًا 37.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8394.136 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.533 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 172.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4613 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.49%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 10.45%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 6%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 4.75%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 6.53%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 3.85%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.35%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 301.7 مليون درهم.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 15.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7025.39 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسرًا 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7631.40 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسرًا 9.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5844.42 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسرًا 13.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6065.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 236.3 مليون سهم بقيمة 45 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7223 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاعي المنافع والخدمات المالية بنسبة 0.44%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%.



بورصة دبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.45% رابحًا 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3158.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.7 مليون سهم محققة ما قيمته 182.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3404 صفقة لعدد 29 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.99%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.48%، 0.45%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.65%، 0.35%، على التوالي.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 7.45%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 9.67%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.9 مليون ورقة بقيمة 42.3 مليون درهم.