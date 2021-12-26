نيابة السنبلاوين تأمر باستخراج جثة ربة منزل من القبر بعد بلاغ جديد من والدها

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، باستخراج جثة ربة منزل من المقابر، بعد أن تقدم والدها ببلاغ يؤكد فيه أن وفاة ابنته شبهة جنائية، واتهم زوجها بأنه المتسبب فى وفاتها.

وقام الطب الشرعى بالدقهلية، باستخراج جثمان الزوجة من المقابر بقرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين، وتم سحب ثلاثة عينات من جسدها، لبدء إجراء التحاليل والكشف على الجثمان، وتبين أن الوفاة تمت منذ 15 يوم، كما كشفت التحقيقات عدم صدور تصريح دفن الجثمان حتى الآن.

وأكد والد ربة المنزل أنه فوجئ باتصال هاتفى من زوج ابنته وهو يعمل سائق 35 سنة، ويخبره بأن نجلته كريمة 26 سنة، قد توفيت بشكل مفاجئ، وبسؤال الزوج عن كيفية الوفاة أشار إلى أنها استيقظت فى الصباح وقامت بتجهيز الفطار قبل الذهاب للعمل وكانت فى حالة طبيعية جدا، وبعد ساعة عادت إلى المنزل فوجدتها نائمة ويحاول أبناءها ايقاظها ولكنها قد توفت.

وأضاف والد الضحية أنها عقب الانتهاء من مراسم الدفن، سأل عدد من الجيران فأكدوا له بأنهم سمعوا صوت مشاجرة بينهما فى الصباح، وعقب ذلك سادت حالة من الهدوء مرة أخري، وهو ما أثار الشك والريبة فى الأمر، مؤكدا أن ابنته لم تعانى من أى أمراض، ولديها طفلين الأول فى الصف الثانى الابتدائى والثانية طفلة 3 سنوات، وأن ليلة الوفاة كانت موجودة مع عدد من أقاربها ولم تشتكى من أى شئ

وقد أمر مدير نيابة السنبلاوين بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعى وبيان أسباب الوفاة، وإذ كان هناك شبهة جنائية أم لا.