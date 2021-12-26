نائب محافظ أسيوط يشهد مؤتمر جامعة الأزهر ومبادرة حياة كريمة "المسارات والتحديات"

أسيوط فريق المحافظات

شهد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر ومبادرة حياة كريمة " المسارات والتحديات" المقام بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة.

وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، و الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، والدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط ، وبحضور الدكتور ناجح أبو دهب وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور أبوبكر عبدالهادى وكيل الكلية لشئون الطلاب ، والدكتور الدوشى مهدى مشرف عام المؤتمر ، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الفرع والأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والأمنية بمحافظة أسيوط وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم تلاها كلمات عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط ، ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وفى كلمته قال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى أن مصر بلد عظيم شرفه الله بالذكر فى القرآن الكريم تصريحاً وتلميحاً فى مواضع عدة وهو ما يدل على مكانتها وفضلها موضحاً أن القيادة المصرية لها العديد من المبادرات الهامة على الصعيد الصحى والتعليمى والاجتماعى والتنموى من أجل تحسين الأحوال العامة لكافة المصريين لافتاً إلى تحرك الدولة المصرية بشكل مختلف لتحقيق أكبر قدر من العدل فى التنمية ويتجلى ذلك من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية موضحاً أن الأزهر جامعاً وجامعة جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة ويتفاعل مع كل مبادرتها خاصة فيما يعود بالنفع على المواطنين حيث كان لفرع الجامعة دور متميز فى تلك المبادرة من خلال مشاركته بقوافل طبية وتوعوية جابت معظم ربوع مصر.

واستعرض الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، المشروعات التى تم الانتهاء منها والمشروعات الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات بقرى محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد من خلال المبادرة التى تُعد مشروع القرن الـ21 لما تقدمه من إنجازات خاصة فى تطوير الريف المصرى الذى يقطن به 30% من سكان مصر وعانى من التهميش لسنوات طويلة حيث تعمل على تطوير وتحسين شامل لخدمات البنية الأساسية كـ(طرق ومياه شرب وصرف صحى والطرق والمحاور العرضية على النيل والقضاء على العشوائيات و....) وغيرها فضلاً عن التنمية البشرية اللازمة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030 من خلال التنسيق والتعاون بين كافة وزارات ومؤسسات الدولة وبمشاركة المجتمع المدنى خلال فترة المبادرة التى تنتهى فى 2024.

كما تم إجراء مناقشات و حوار تفاعلى بين الحضور والمشاركين ومسئولى "حياة كريمة" فيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية.

وفى ختام المؤتمر؛ كرم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى كل من المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وسلمهم دروع تذكارية للجهود المبذولة فى هذا الشأن.