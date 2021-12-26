جامعة أسيوط تشهد الحفل الختامى لإحتفالها باليوم العالمى للغة العربية

أسيوط فريق المحافظات

شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة اليوم الأحد الحفل الختامى لاحتفال الجامعة باليوم العالمى للغة العربية والذى نظمه قطاعى شئون التعليم و الطلاب و خدمة المجتمع و تنمية البيئة و بالتعاون مع مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية.

وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط و نائباَ عن الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة أسماء عبد الرحمن مستشار النشاط الثقافى و المشرف العام على تنظيم الإحتفالية، والدكتور محمد الطيب مدير المركز ،و الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية و لفيف من عمداء و وكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وممثلى وزارة الأوقاف و بيت العائلة المصرية و التربية والتعليم و بمشاركة طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وفى مستهل كلمته أشاد الدكتور شحاتة غريب بالتعاون المثمر بين قطاعى شئون التعليم الطلاب و خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الذى يأتى تأكيداَ على نهج الجامعة و إيمانها بالعمل المؤسسى و العمل بروح الفريق الواحد و الإدارة الجماعية و الذى جعلها فى مصاف الجامعات المتقدمة كذلك مشيداَ بالتعاون الفعال بين الجامعة مع وزارة الأوقاف و بيت العائلة المصرية فى تنظيم العديد من الفعاليات و الندوات التثقيفية و التوعوية المتنوعة لإيمانهم المشترك بقضية الوعى و بناء الطالب الجامعى و خدمة المجتمع وإعداد الشباب للمستقبل و مواجهة تحدياته من خلال اكتساب العديد من المهارات و تنمية قدراتهم فى شتى المجالات، مشدداَ على تضافر كافة الوزارات المعنية للمحافظة على اللغة العربية وعدم اندثارها.

كما إستعرض الدكتور شحاتة غريب بعض المواد والقوانين التى نص عليها الدستور المصرى و التى أكدت على أن الإسلام هو دين الدولة المصرية و أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية و أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما استعرض بعض المواد والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية و حقوق النشر والتى تحثنا على الفخر و الإعتزاز باللغة العربية و العمل على جعلها لغتنا السائدة فى حياتنا اليومية ومواجهة ما يشهده العالم العربى من انتشار لثقافة مجتمعية تسيء للغة العربية والتى تعد جزء أصلى لا يتجزأ من معطيات المجتمع، وأى مجتمع لا يستطيع الإستغناء عن اللغة كوسيلة من وسائل التواصل بين أفراده.

و من جانبها فقد توجهت الدكتورة مها غانم برسالة شكر و تقدير الى الدكتور طارق الجمال لرعايته لهذا الأسبوع الإحتفالى لإحياء و التذكير باللغة العربية و بالإضافة إلى جميع المشاركين و المساهمين فى فعاليات الاحتفال ،مؤكده على حرص إدارة الجامعة على الإحتفال سنويا باليوم العالمى للغة العربية تأكيداَ قيمتها و التى تحتل أهمية كبيرة عند المسلمين و العرب فهى لغة القراَن الكريم و السنة النبوية وكذلك كونها لغة السياسة و الأدب و غيرها من العلوم الأخرى كما تكتسب أهمية خاصة كونها ساهمت فى نقل و حفظ تاريخ و ثقافاتنا على مر الزمان كما احتلت المركز الرابع على مستوى اللغات العالم و يتحدث بها 400 مليون شخص أو يزيد.

و أكد الشيخ عاصم قبيصى على أن الله عز وجل كرم اللغة العربية بجعلها لغة القران الكريم و لفهم كتابه مشدداَ على تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على لغتنا العربية ومقاومة محاولات تشويهها أو اندثار ملامحها ومفرداتها اللغوية الرصينة و التمسك بهوايتنا العربية فى ظل عصر العولمة و ما يشهده العالم من ثورة التقنيات و انفجار المعلومات حيث يقع على مسؤليتنا حمايتها من خلال سلامة النطق و صحة العبارات و عدم إدخال المصطلحات اللغات الأجنبية أثناء حديثنا، مشيراَ إلى جانب ذلك ضرورة إتقان اللغات الأجنبية الأخرى للتواصل مع كافة دول العالم و مواكبة كافة التطورات والتعرف على ما يدور من حولنا، محذراً من خطورة الإزدواجية بين اللغة العربية والعامية من خلال دعوته إلى الحفاظ على اللغة العربية لأنها أساس هويتنا العربية .

كما أشارت الدكتورة أسماء عبد الرحمن إلى أن فعاليات الحفل شهدت عرض فيلم تسجيلى عن أهم الأنشطة الطلابية و الفعاليات التى أقيمت على هامش الإحتفال باليوم العالمى للغة العربية و المسابقات الطلابية المتنوعة فى القرآن الكريم و الأحاديث النبوية و الأدب و الشعر و الخطابة و القصة و الخط العربى إلى جانب تقديم عدد من الفقرات الغنائية و الأدبية المتنوعة بعنوان أبجدية الحب والتى قدمها طلاب نادى الأدب المركزى و إدارة الفنون بالجامعة من تأليف و إعداد الدكتور سيد عبد الرازق و موسيقى و الحان الفنان طلعت بكرى و إخراج فنى محمد جمعة و إشراف عام الدكتورة أسماء عبد الرحمن .

و أوضحت الدكتورة أسماء عبد الرحمن أن ختام فعاليات الحفل شهدت تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فحصل الطالب محمد رمضان محمود على المركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم ، و حصلت الطالبة منى محمود فرغلى على المركز الأول فى مسابقة الأحاديث النبوية ، و الطالبة منى فتحى على المركز الأول فى فن الخطابة ، و الطالب دياب سعود دياب على المركز الأول فى فن الشعر ، و الطالبة عفاف أشرف عبد المعطى على المركز الأول فى فن القصة ، و الطالبة دعاء عبد الفتاح على المركز الأول فى فن الديوان، و الطالب محمد عبد الرحيم فواز على المركز الأول فى فن الخط العربى ، كما تم إهداء درع الجامعة إلى كلاَ من الشيخ عاصم قبيصى و الدكتور محمد الطيب و الدكتورة أسماء عبد الرحمن وكذلك شهادات تقدير للمشاركين و القائمين على فعاليات الإحتفال .