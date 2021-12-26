ميناء دمياط يستقبل أول سفينة غاز بوتاجاز تدشينا لخط (دمياط – طنطا)

أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل لأول مره ناقلة غاز البوتاجاز السفينة (NAVIGATOR YAUZA) التى ترفع علم ليبريا قادمة من الجزائر ويبلغ طولها 160 م وعرضها 27 م وبغاطس 9.5 م.. والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنه تبلغ حوالى 12 ألف طن من غاز البوتاجاز برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز تمهيدًا لضخها بالشبكة القومية للبوتاجاز ويبلغ طول خط الغاز دمياط – طنطا (محافظة الغربية) حوالى 115 كم ويستوعب 5000 طن تقريبًا من غاز البوتاجاز.

جدير بالذكر أنه من المستهدف بنهاية عام 2022 أن يستقبل الميناء حوالى 600 ألف طن بواقع 40 ألف طن لكل سفينة بعد نجاح عملية تفريغ تلك الشحنة واختبار خط الشحن وتجربة طرمبات الضخ.

ويعد تشغيل هذا المشروع بمثابة شهادة نجاح لما يتمتع به ميناء دمياط من إمكانيات وبنية تحتية قوية للمساهمة فى تأمين عملية ضخ غاز البوتاجاز إلى محافظات الدلتا والوجه البحرى.

كما تعامل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، منها السفينة (SAKHARA LOTUS) والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 170 مترا وبعرض 26 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17465 طن تشمل: 5922 طن فوسفات و3200 طن رمل و4847 طن يوريا و696 طن أسمنت و2800 طن زيت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61916 طن تشمل: 24263 طن ذرة و12621 طن قمح و13878 طن خردة و5154 طن حديد و6000 طن سلاج .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 478 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (خرشوف وفاصوليا وبطاطا وبصل أخضر وفلفل وملوخية وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وسمسم وكراوية ولب وزيتون وكتان وليمون) وفواكه (برتقال وفراولة وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الكويت والسعودية والامارات وسلوفينيا وأمريكا وشيلى واليونان واندونيسيا ومالطا وسنغافورة وهونج كونج والصين وفيتنام وهولندا واسبانيا وبنجلاديش.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1982 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136654 طنا... بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 135311 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وعدد 1 قطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 20 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3949 شاحنة.