مياه الشرب بالبحر الأحمر تنظم حملات بالغردقة للتوعية بترشيد الاستهلاك

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة البحر الأحمر ، اليوم الأحد، حملات توعية ميدانية بشوارع المدينة للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، حيث انطلقت تلك الحملات من شارع المدارس بالغردقة

وقالت الشركة في بيان لها إن الهدف من حملات التوعية حث المواطنين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، حيث تم وضع بوسترات وتوزيع مطبوعات ومطويات تحمل عددا من رسائل التوعية.

كما تم التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة تطهير الخزانات وخدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعة على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور وبرنامج قراءاتي وخدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.

كما نظمت الشركة ندوات توعية لطلاب المدارس للحث علي ترشيد استهلاك المياه في عقول الأطفال قام فريق التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بتنفيذ انشطة للتوعية المائية وورش عمل للأطفال بالحضانات.