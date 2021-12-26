مطاردة لاصطياد أخطر أفعى بالدقهلية مع "إبراهيم كوبرا" مروض الثعابين.. لايف

الدقهلية مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من أحد حقول الدقهلية، مع إبراهيم كوبرا فى مغامرة لاصطياد الكوبرا والأفاعى بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

وقال إبراهيم كوبرا إنه نجل طارق كوبرا أحد المشهورين فى اصطياد الأفاعى والكوبرا بمحافظة الدقهلية، مشيرً إلى أن من أخطر أنواع الثعابين هى الكوبرا وخاصة فى المناطق الزراعية بقرى الدقهلية.

وتابع، إبراهيم أنه يقوم كل يوم باصطياد الكوبرا والأفاعى فى جولة صباحية يقوم بها بدراجته البخارية، فالأفاعى بها سم قادر على قتل فيل، ويقوم بتقبيل الكوبرا ووضعها فى فمه أثناء العروض التى يقوم بها فى السيرك.



ثعبان-بالدقهلية



جانب-من-الاستعراض



احد-الثعابين



الاستعراض-بالثعبان