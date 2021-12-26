مصرع طفل بطلق نارى أثناء لهوه بسلاح فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

لقى طفل مصرعه، عقب إصابته بطلق خرطوش، بمنطقة 15 مايو، أثناء اللهو بسلاح نارى محلى الصنع خرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت فى عينه ونقلته سيارة اسعاف إلى المشرحة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص بمنطقة 15 مايو، مفاده مصرع طفل بطلق نارى، وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعى "م. ع"، 15 سنة، داخل شقة مخصصة لعمال يعملون فى مجال المقاولات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السلاح غير مرخص وملك مقاول وأثناء نومه قام بوضع السلاح أسفل المخدة داخل الشقة محل الواقعة المخصصة للعمال، فقام الضحية بأخذ السلاح وأثناء اللهو به خرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت فى عينه وتوفى جراء إصابته، ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث وتم القبض على صاحب السلاح غير المرخص، وحرر محضر بالواقعة.