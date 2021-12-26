اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة زوجته وطفليهما فى حادث تصادم بالغربية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:39 م
مصرع شخص وإصابة زوجته وطفليهما فى حادث تصادم بالغربية جثة -أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته وطفليهما فى حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو على طريق بلكيم السنطة وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى السنطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق بلكيم السنطة.

 

انتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم دراجة نارية يستقلها 4 من أسرة واحدة بعربة كارو خرجت بشكل مفاجئ من أحد الاراضى الزراعية.

 

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة زوجته وطفليهما، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 

 

 


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طريق السنطة بلكيم

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