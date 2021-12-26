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مدير الصحة العالمية ينعى القس ديزموند توتو: بطل العدالة والمساواة الصحية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:07 م
مدير الصحة العالمية ينعى القس ديزموند توتو: بطل العدالة والمساواة الصحية ديزموند توتو
كتب إيهاب محمد

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نعى الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، القس الجنوب أفريقي "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وذلك بعد وفاته عن عمر ناهز 90 عاما.

 

وكتب تيدروس، فى تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أقدم التعازي إلى العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين تأثرت حياتهم بسبب ديزموند توتو الراحل.. كان رئيس الأساقفة توتو صانع سلام، وبطل العدالة والمساواة الصحية، ورجل لا يقارن حكمته العظيمة إلا بحبه وتكريسه لمساعدة الآخرين".

 

حساب تيدروس على تويتر
حساب تيدروس على تويتر

وكان "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، أعلن وفاة القس الجنوب أفريقي "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأعرب الرئيس "رامافوزا" في بيان أوردته قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد عن حزنه العميق لوفاة القس "توتو" الذي وصفه بـ "الشخص المهم في تاريخ جنوب أفريقيا".

يذكر أن "ديزموند توتو" ولد في 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون في جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.

 


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