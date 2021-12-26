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محافظ قنا يفتتح 720 وحدة سكنية جديدة بتكلفة 151 مليار جنيه قريبا.. التفاصيل

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:52 ص
محافظ قنا يفتتح 720 وحدة سكنية جديدة بتكلفة 151 مليار جنيه قريبا.. التفاصيل وحدة سكنية جديدة - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة ستشهد افتتاح 720 وحدة بتكلفة 151 مليار جنيه قريبا، مشيرا إلى أن ملف الإسكان بالمحافظة تكلف ما يزيد عن 8 مليارات جنيه منذ عام 2014.
 
وأضاف محافظ قنا، خلال مداخلة اليوم الأحد، ببرنامج هذا الصباح، والذى يقدمه كل من الإعلامية منه فاروق، والإعلامى همام مجاهد، والذى يذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة قنا، بدأت فى أولها بزيارة لمحافظة أسيوط بأسبوع الصعيد، وكان هناك افتتاحات تخص محافظة قنا، منها افتتاحات تخص مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك افتتاح محور "قوص نقادة"، كما أنه فى الفترة القادمة ستشهد المحافظة افتتاح مدينة ذكية من الجيل الرابع بالمحافظة. 
 
وأشار اللواء أشرف الداودى، إلى أنه تم إنشاء أكثر من 24 ألف وحدة سكنية بمحافظة قنا، من خلال مدن جديدة وحديثة، كما أنه سيتم افتتاح مدينة غرب قنا والتي تعد من مدن الجيل الرابع، وستكون صديقة للبيئة، وقدارة على مواجهة التغيرات المناخية الحادة. 
 
وأوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن صعيد مصر يشهد اهتماما بالغا من الدولة المصرية الحديثة، وأن هناك المليارات من الأموال التى تم ضخها بمحافظات الصعيد وبالأخص محافظة قنا، فى مشروعات كبرى، عملت على تغيير شكل الحياة فى البنية التحتية، ومن تنمية صناعية واقتصادية وفى كل الملفات.

محافظ قنا

أشرف الداودى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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