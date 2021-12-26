إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب ميكروباص على دائري الفشن ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 10 أطفال اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الدائري في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف 5 منهم إلى مستشفى الفشن المركزى، فيما تم نقل 5 آخرين بواسطة الأهالى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بدائري مدينة الفشن جنوب المحافظة، تقل أطفالا أثناء عودتهم من الحضانة.

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بست سيارات اسعاف الى موقع البلاغ وتم نقل الاء نصر الدين محمد، روفيده محمد سيد ،فريده حميده محمد ، عمر محمد جمال ، مازن عمر علي مصابين بكدمات وجروح الى مستشفى الفشن المركزى .

فيما نقل الاهالى 5 اطفال وهم هنا احمد عبدالرحيم ،يسري فواد محمود ، محمد توفيق احمد ،اياد محمد شعبان ،يوسف محمد احمد.