محافظ المنوفية يوجه باستكمال تغطية ترعة الوسط تجاه قرية هيت

المنوفية - محمد فتحى

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولته الميدانية بتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق 176 سروهيت - ( نزلة سعد عطية ) بمنوف حتى نزلة الطريق الإقليمى، يرافقه وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومهندسى الهيئة العامة العامة للطرق والكبارى.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال وضع الطبقة الإسفلتية النهائية بالقطاع الأول بداية من قرية هيت وحتى مدخل قرية سروهيت "كوبرى أبو عيشة" بطول 2كم، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال غداً الاثنين، كما سيتم البدء فى أعمال الرصف بالقطاع الثانى بداية من " كوبرى أبو عيشة إلى كوبرى الجمال " بطول 3كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، وشدد المحافظ على القائمين بتسريع معدلات العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال بالطريق.

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإعداد تصور لعمل طلعة بالطريق الإقليمى بطول 1كم لخدمة أهالى القرى المطلة على الطريق باعتباره طريقا هاما وحيويا يعمل على شريان رئيسى بالطريق الإقليمى ويربط مراكز أشمون ومنوف والباجور وسرس الليان، وكذا إعداد تصور لإستكمال تغطية ترعة الوسط تجاه قرية هيت بطول 150مترا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه تم الانتهاء من رصف ( 46 ) شارعا بالمدينة ، وتركيب بلاط الإنترلوك لـ ( 118 ) شارع أخر ، وجارى حالياً البدء فى أعمال الرصف بشارع مصطفى كامل تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة ، وشارع الشهيد محمد حسب النبى تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ، فضلاً عن انتهاء الرصف بشارعى شاهين والسحرتى.

ومن المقرر أن يتوجه محافظ المنوفية لمركز ومدينة أشمون لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى بقرية شما، حيث سيتم تفقد الأعمال بالمجمع الخدمى والمركز الصحى، وكذا أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة سامح طاحون ومدرسة شهداء شما، بالإضافة إلى تفقد أعمال تركيب البلدورات والنيوجرسى بنزلة الإقليمى - مدخل شما.