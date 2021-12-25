محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بطريق سروهيت- نزلة سعد عطية بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير التى تتم على أرض الواقع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أن قطاع الطرق قد شهد طفرة كبيرة لم تشهدها المحافظة من قبل سنوات طويلة وذلك منذ توليه حقيبة المحافظة، كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وفى ضوء ذلك، تابع محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق سروهيت - ( نزلة سعد عطية ) بمركز منوف القطاع الأول ، بداية من مدخل قرى هيت وتلوانة إلى أسفل الطريق الإقليمى وبنسبة تنفيذ 70% تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، كما تم الإنتهاء من أعمال بربخة وتغطية ترعة الوسط بنزلة سعد عطية لتوسعة الطريق من 7 متر إلى 15 متر.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من أعمال توسعة الطريق يأتى فى إطار كونه طريق هام حيوي يعمل على شريان رئيسى بالطريق الإقليمى ويربط مراكز منوف والباجور ومدينة سرس الليان. وفى مركز أشمون ، يتم إستكمال أعمال الرصف بشارع عبد المنعم رياض بمدينة أشمون بداية من أمام السجل المدني وحتى مزلقان السكة الحديد بطول 650 تنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، وتم الإنتهاء من عمل البلدورات والجزيرة الوسطى وتركيب الأعمدة الديكورية وبلاعات مياه الأمطار بالشارع.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لأعمال الرصف وإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال.