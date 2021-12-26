محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير منطقة شمال الحرفيين

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه إبراهيم عبدالهادي، نائبه بالمنطقة الغربية، واللواء محمد عبدالجليل، رئيس حي منشأة ناصر، موقع الإزالات الجاري تنفيذها بشمال الحرفيين

وقال المحافظ، إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابعين المعماري والعمراني لهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصدا سياحيا تاريخيا جديدا للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

كان المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اعتمد مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين بمسطح حوالى ‎60 فدانا، بحي منشأة ناصر، ويشمل المشروع 15 عمارة، تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية، بإجمالي 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 م2، كما يضم 3 عمارات بإجمالي 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2.

ويتابع يوميا، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مشروع شمال الحرفيين الجاري تنفيذه، وهو مشروع نموذجي سيساعد على إخلاء منطقة القاهرة التاريخية من الورش، التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المكان وأهميته التاريخية والسياحية.

يتضمن المشروع، إقامة 984 ورشة حرفية، بمسطح يتراوح بين 12م2 إلى 40 م2 للورشة الواحدة، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة، ومبان خدمية للورش.

كما يتضمن المشروع، جميع الخدمات، كمسجد بمسطح 1644م2 ، وكنيسة بمسطح 2000م2 ، ومدرسة مَهنية بمسطح 1514 م2، ووحدة صحية بمسطح ‎397 م2، ووحدة إسعاف بمسطح 133 م2، وسجل مدني بمسطح 300 م2، ووحدة إطفاء بمسطح 346 م2، ونقطة شرطة بمسطح 334، ومخبز بمسطح 1736 م2، وسوق تجارية بمسطح 596 م2، ومنافذ بيع بمسطح 360 م2، ونادي اجتماعي بمسطح 10357م2، وموقف ميكروباص وميني باص وخدماته بمسطح 11372 م2.