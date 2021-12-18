تعرف على مشروع تطوير منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر غرب القاهرة

تنفذ الدولة مشروع شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر ليضم ورشا بديلة، ليساعد على إخلاء منطقة القاهرة التاريخية من الورش التى لا يتناسب وجودها مع طبيعة المكان وأهميته التاريخية والسياحية.
ويرصد "اليوم السابع" فى النقاط التالية مخطط تطوير منطقة شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر غرب القاهرة..
يتم تنفيذه على مساحة 60 فدانا بحى منشأة ناصر .
يشمل المشروع 15 عمارة.
تضم كل عمارة 40 وحدة سكنية بإجمالى 600 وحدة .
يبلغ مسطح الوحدة السكنية 83 م2 .
يضم 3 عمارات بإجمالى 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2 .
يتضمن المشروع إقامة 984 ورشة حرفية .
مساحة الورشة يتراوح بين 12 م٢ الي 40 م٢.
يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش .
يضم المشروع مسجدا بمسطح 1644م2 ، وكنيسة بمسطح 2000 م٢ .
به مدرسة مَهنية بمسطح 1514 م٢ ، ووحدة صحية بمسطح 397 م٢ .
يضم وحدة إسعاف بمسطح 133 م٢ ، وسجل مدنى بمسطح 300 م٢ .
به وحدة إطفاء بمسطح 346 م٢ ، ونقطة شرطة بمسطح 334 .
يضم مخبزا بمسطح 1736 م٢ ، وسوقا تجاريا بمسطح 596 م٢.
يضم المشروع منافذ بيع بمسطح 360 م٢ ، ونادى اجتماعى بمسطح 10357م2 .
به موقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة