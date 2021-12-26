محافظ الشرقية : مبادرة "حياة كريمة" تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئى لهم.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة أمانى محمد إبراهيم مديرة وحدة الأزمات والمتابعة بمجلس الوزراء ، والمهندسة نورهان صلاح منسق محافظة الشرقية لدار الهندسة ( إستشارى مجلس الوزراء ) لحياة كريمة، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة وذلك لمتابعة مشروعات حياة كريمة والجارى تنفيذها بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية والتى ستغير شكل الحياه إلى الأفضل.

وخلال اللقاء إستعرض المحافظ المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 658 مشروع فى كافة القطاعات الخدمية المختلفه (مياه الشرب والصرف الصحى - الغاز الطبيعى - الإتصالات - الرصف - التموين - الزراعه - الصحه - الطب البيطرى - الرى - كهرباء - تعليم ) ، مؤكداً أن أعمال التطوير تسير على قدم وساق... وقال أن الشرقيه تأتى فى المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية تنفيذاً لمشروعات حياة كريمة.

أشاد وفد دار الهندسة للإستشارات الهندسية بالجهد المبذول من محافظة الشرقية وجهازها التنفيذى فى تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.