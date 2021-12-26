تنفيذ 11 محطة صرف و معالجة لخدمة قرى الشرقية خلال 2021

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماما كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها .

أشاد المحافظ بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات مياه الشرب صفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

وفى هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن عام 2021 شهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى مجال مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين كالاتى ..

· الإنتهاء من تنفيذ مشروع (إحلال وتجديد وزيادة سعة لمحطتى مياه العباسة والزقازيق وإنشاء رافع الزراعة) بنسبة 100% وتم الإستلام ودخولها الخدمة.

· تنفيذ شبكات صرف صحى قرى بهنيا مركز ديرب نجم بنسبة 92%.

· الإنتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحى قرية الطويله مركز فاقوس بنسبة 100% ، وتم الإستلام الابتدائى ودخولها الخدمة.

· الإنتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحى قرى أبو كبير A ( الرحمانية - خلوة الشرفا ) بنسبة 100%.

· تنفيذ شبكات صرف صحى قرى أبو كبير B (كفر الأعصر - كفر الشوبكى – التل والمسلمية) بنسبة 100%.

· الإنتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحى قرى الصوالح A (الجعافرة -الخطارة الصغرى) بنسبة 100%.

· الإنتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحى قرى الصوالح D (الهيصمية) بنسبة 100%.

· الإنتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحى قرى الصوالح B (الصوالح – الأخميين – النمروط – منزل نعيم) بنسبة 70%.

· الإنتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحى قرى الصوالح D (الهيصمية) بنسبة 100%.

· تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالصوالح بمركز فاقوس بنسبة 95 %.

· تنفيذ شبكات صرف صحى (الروضة) بمركز فاقوس بنسبة 58%

· تنفيذ شبكات صرف صحى (الحجاجية ( المستجدة بمركز فاقوس بنسبه 90%

· تنفيذ شبكات صرف صحى وخطوط طرد ومحطات رفع (قرى سوادة 1 ) بمركز فاقوس بنسبة 29%

· تنفيذ شبكات صرف صحى وخطوط طرد ومحطات رفع (قرى سوادة 2 ) بمركز فاقوس بنسبة 22%