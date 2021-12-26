محافظ أسيوط: تسليم 24 عقد تقنين للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بالبدارى

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

وذلك فى إطار جهود المحافظة للدفع بالمنظومة وإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون للحفاظ على أراضى أملاك الدولة وفى ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التى تقوم بها لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنبيه على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى المنظومة وأملاك الدولة بضرورة تسريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وذلك فى إطار الدفع بجهود الحكومة فى هذا الشأن وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون وإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين لافتًا إلى إنه يجرى حاليا التعامل مع 10 ألاف طلب جاد من الطلبات المقدمة وتم الحصول على موافقة المساحة العسكرية لعدد 4 ألاف طلب منهم بعد استكمال كافة الاجراءات والمعاينات وتم تحرير وإدخال 1500 عقد منهم على المنظومة وجارى استكمال توقيع 300 عقد جديد لإدخالهم على المنظومة والانتهاء من 200 ملف وتجهيزهم لعرضهم على لجنة البت لتحرير عقود التقنين.

وفى هذا السياق قام محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى بتسليم 24 عقد تقنين للمواطنين المستفيدين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بمركز البدارى بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضى أملاك الدولة بالمركز لصالح المواطنين لافتًا إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وتسليم باقى العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن المحافظة تولى إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.