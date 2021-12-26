متحدث الزراعة: الدولة تستهدف زراعة 5 ملايين فدان بتوشكى

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن المشروعات الزراعية الجديدة ستساهم فى الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية، مضيفا أنه نستهدف زراعة أكثر من 2 مليون نخلة فى الوادى الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، أنه أكثر من مليون فدان تم تطويرهم، وهناك أكثر من 3 ملايين فدان قيد التطوير، لافتا إلى أن توشكى فى أول مرحلة تم زراعة 500 ألف فدان، والدولة تستهدف زراعة 5 ملايين فدان بتوشكى.

وتابع أنه يتم استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لإحداث طفرة كبيرة في خريطة المحاصيل الزراعية، مضيفا أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى خدمة القطاع الزراعي، مؤكدا ان الدولة تدخل التكنولوجيا للمساعدة فى الارتقاء بالزراعة.