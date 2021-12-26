اليوم السابع
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"قشطة وعسل وفطير مشلتت".. أحلى وجبة على الطريق من 50 سنة بالقليوبية.. لايف

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:56 م
"قشطة وعسل وفطير مشلتت".. أحلى وجبة على الطريق من 50 سنة بالقليوبية.. لايف الفطير المشلتت بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، لأفضل وجبة على طريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة "برج القليوبية"، والتى تتضمن فطير مشلتت بالسمن البلدى والعسل الأبيض والأسود والقشطة والجبن القريش، والتى يأتى إليها الجميع سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

فى البداية قال حازم حسنى، نجل صاحب المكان، أن المكان يعمل منذ ما يقرب من 50 عاما، وتخصص فى تقديم وجبة الفطير المشلتت والقشطة والعسل الأبيض والأسود والجبن القريش، مشيرا إلى أنه يعمل بالمكان رفقة شقيقاته واشقائه، موضحا أن المكان تميز عن الأماكن الأخرى بهذه الوجبة حيث يقدم الغالبية وجبات اللحوم والمشويات، إلا أن الوجبة التى يقدمها لها عشاقها.

ومن ناحيتها قالت إيمان حسنى، نجلة صاحب المكان، أن والدها فضل عمل الأسرة بالمكان لضمان تقديم خدمة أفضل ومنتج جيد جدا، وقد كان وأصبح الزبائن يقصدون المطعممن كل مكان، مشيرة إلى أنها تبدأ عملها فى السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا، فهى تقوم ببداء التجهيزات للفطير المشلتت بالسمن البلدى، حيث تقوم بعملية العجن ثم تركه لفترة ليختمر وبعد ذلك تبدأ مرحلة التقطيع.

وتابعت، أنه بعد ذلك تترك عجينة الفطير لتزداد الإختمار ثمم تبدأ فى عمل الرقائق المكونة للفطير، موضحة أنه تتكون الفطيرة من عدة رقائق حسب طلب الزبون، منها ما يبدأ من 4 رقائق وحتى 10 رقائق، ليكتمل الطلب مع العسل الأبيض والأسود والقشطة والجبن القريش.

 

 

 

الرقائق بعد فردها

الرقائق بعد فردها

 

الفطير المشلتت بعد تسويته
الفطير المشلتت بعد تسويته

 

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

 

جمال الفطير المشلتت
جمال الفطير المشلتت

 

خلال إعداد الرقائق
خلال إعداد الرقائق

 

خلال تصنيع الفطيرة
خلال تصنيع الفطيرة

 

رقايق الفطير
رقايق الفطير

 

عملية فرد الرقائق
عملية فرد الرقائق

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

الفطير المشلتت

الفطير المشلتت بالسمن البلدى

العسل الابيض

العسل الاسود

القشطة

الجبن القريش

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