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فاوتشي: البيانات تشير إلى أوميكرون أضعف من المتحورات الأخرى من كورونا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:13 م
فاوتشي: البيانات تشير إلى أوميكرون أضعف من المتحورات الأخرى من كورونا فاوتشى
كتب أحمد عرفة

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قال العالم الأمريكي كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن البيانات تشير إلى أن متحور أوميكرون أضعف من المتحورات الأخرى من كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر العالم الأمريكي كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي من أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معربا عن قلقه إزاء عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية الاثنين عن فاوتشي قوله إن هذا الفيروس غير عادي، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو عدة أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء.

وأضاف أن المتحور ينتشر بسرعة كبيرة في كل أنحاء العالم، وبلا أدني شك في بلادنا، مشيرا الى أن نحو 50 مليون أمريكي لم يتلقوا اللقاح بعد.

 

 


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