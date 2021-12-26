ضبط 4 أطنان سكر ودقيق وعلف مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة سكر حر زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالى وزن 1 طن سكر حر مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمصنع حلويات أطفال بدون ترخيص بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما تم ضبط 40 شيكارة علف زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالة وزن 2 طن علف مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بالإضافة إلى 20 شيكارة دقيق حر زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن طن دقيق حر مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن أعلاف بون ترخيص، بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.