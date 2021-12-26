صن: المدينة المفقودة فى الأقصر تتصدر الاكتشافات الأثرية المذهلة لعام 2021

كتبت رباب فتحى

رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أبرز الاكتشافات الأثرية المذهلة فى عام 2021، ووضعت المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر على رأس القائمة.

وقالت إن علماء الآثار أعلنوا في أبريل الماضي اكتشاف مدينة مصرية قديمة يعود تاريخها إلى 3000 عام.

وأشاد الخبراء بالكشف عن المدينة باعتبارها "أهم اكتشاف منذ مقبرة توت عنخ آمون". وأصبحت "مدينة الأقصر الذهبية" "أكبر" مدينة قديمة وجدت في مصر على الإطلاق.

أعلن عالم المصريات الشهير زاهي حواس أنه تم اكتشاف المدينة بالقرب من الأقصر، موطن وادى الملوك.

وبالإضافة إلى شوارع المدينة وما تبقى من مبانيها ، تم اكتشاف الكثير من المصنوعات اليدوية وحتى بقايا الهياكل العظمية.

ورد ذكر "مدينة الأقصر الذهبية" في النصوص القديمة، مما دفع العديد من الخبراء لمحاولة البحث عنها على مر السنين.



العربة الرومانية

وقالت الصحيفة، إن ثانى الاكتشافات الأثرية المذهلة لعام 2021 كان "عربة رومانية"، حيث تم العثور على هذه عربة "شبه سليمة" في فبراير الماضى. وانتشرت حينها أنباء عن اكتشاف عربة رومانية عمرها 2000 عام "سليمة تقريبًا" في ضواحي مدينة بومبي المنكوبة.

تم العثور على عربة النقل الاحتفالية في فيلا قريبة من جدران المدينة القديمة ، والتي دفنت خلال ثوران بركاني في عام 79 بعد الميلاد.

يقول علماء الآثار الإيطاليون إن الاكتشاف التاريخي المهم "لا مثيل له" في البلاد.

وعُثر في الرواق على اسطبلات حيث عثر على بقايا ثلاثة خيول في 2018. ودفنت بومبي في الحمم البركانية عندما اندلع بركان فيزوف مما أسفر عن مقتل ما بين 2000 و15000 شخص.



أقدم خريطة

وجاء فى المركز الثالث لأبرز الاكتشافات، أقدم خريطة معروفة فى أوروبا. وقالت الصحيفة إنه فى بداية عام 2021، اقترح الباحثون أن هذه اللوحة الحجرية التى يعود تاريخها إلى العصر البرونزى قد تمثل أقدم خريطة فى أوروبا.

وفقًا للعلماء، تُصوِّر المنحوتات المعقدة على قطعة الصخر، المعروفة باسم Saint-Bélec Slab، منطقة من غرب بريتانى بفرنسا.

يُعتقد أن القطعة الأثرية التى يبلغ ارتفاعها 2 مترًا فى 1.5 مترًا (6.5 قدمًا فى 5 أقدام) تعود إلى أوائل العصر البرونزى، بين عامى 1900 قبل الميلاد و1650 قبل الميلاد.

يقول الباحثون، إن هذا يجعل الحجر المجزأ أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد لمنطقة معروفة فى أوروبا.

قطعة فنية لأيادى وأقدام

أما فى المركز الرابع، فجاءت قطعة فنية عبارة عن شكل يد حيث عثر على هذه القطعة الفنية فى التبت. وما يميزها هو أنها ربما تكون أقدم مثال على الفن غير المتحرك الذى يتكون من آثار اليد والقدم.

تم العثور عليه فى التبت وقام الباحثون بتأريخه فى مكان ما بين 169000-226000 سنة

هذا يعنى أن لدينا بعض الأسلاف المبدعين فى منتصف العصر الجليدي.