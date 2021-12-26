شاب إسناوى يعيد "بكار ورشيدة" للأضواء بجلسة "سيشن" فى بيت منيب للثقافة.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا مع شاب من مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والذي أقدم على عمل جلسة تصوير مختلفة من نوعها بالتصوير داخل بيت أحمد منيب للثقافة والفنون فى المدينة، وهو يرتدى ملابس مسلسل بكار الكرتون الشهير وبرفقته "معزة" جلبها من محافظة أسوان وهى حفيدة رشيدة المعزة الشهيرة بالمسلسل والتى كان مستوحى اسم رشيدة فى الكرتون الشهير منها فى قلب أسوان.

وفى هذا الصدد يقول الشاب أحمد عبد الحميد عبد المنعم الشهير بـ"أحمد بكار" 19 سنة من مدينة إسنا، إنه بحكم طبيعة شعره والقصة التى يقوم بها قرر أن يقوم بعمل جلسة تصوير "سيشن" مختلفة داخل المدينة برفقة صديقة المصور محمد نصر، وبالفعل اتفق على تفاصيل السيشن وتوجه لمحافظة أسوان وجلب الملابس من منطقة النوبة فى أسوان لتخرج بشكل بطل الكرتون الشهير فى التسعينات "بكار" والذي كان تخرجه منى أبو النصر وقتها، وقرر أن يعيد الذكريات لطفولته التى كان يعشقها.

ويضيف الشاب أحمد بكار لـ"اليوم السابع"، أنه بعد جلب الملابس عثر فى محافظة أسوان على "معزة" لكى تشاركه جلسة التصوير المختلفة من نوعها وعلم من أصحابها خلال جلبها للتصوير أنها إحدى حفيدات المعزة الشهيرة التى تم اقتباس اسم "رشيدة" بمسلسل بكار منها لدى زيارة فريق عمل المسلسل الكرتونى وقتها لأسوان لتجهيز تفاصيل المسلسل، موضحاً أن أصحاب المعزة أكدوا له أنه بعد وفاة رشيدة تركت خلفها 3 معزات ولدتهم والذين أنجبوا عدد كبير من الماعز ومنهم المعزة التى جلبها لتصوير السيشن.

وأوضح الشاب الإسناوى أحمد عبد الحميد الشهي بـ"أحمد بكار"، أنه يعشق كرة القدم ويلعب فى ناي الرضوانية بالأقصر منذ عدة سنوات، وهو منذ طفولته كباقى أطفال الصعيد ومصر كانوا يعشون المسلسل الكرتونى "بكار" ومعزته الشهيرة رشيدة، وقرر مع مصور السيشن أن يكون التصوير داخل بيت أحمد منيب الشهير بمدينة إسنا، وخرج بشكل أبهر الجميع من أصدقاؤه وأقاربه، مؤكداً انه حقق أحد أحلامه بإعادة مشاهد مسلسل بكار للجميع على صفحات السوشيال ميديا بالأقصر وأسوان بين أصدقاؤه وأحبته.



الشاب الأقصرى ومعزته خلال جلسة التصوير



جلسة تصوير الشاب أحمد بكار ومعزته