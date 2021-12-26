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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-12-2021

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:22 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-12-2021 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الريال السعودى استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد 26-12-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى البنك التجارى الدولى cib والبنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
 4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.
 
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.
 
4.20 جنيه للبيع.

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