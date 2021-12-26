اليوم السابع
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زراعة الإسكندرية تشارك فى مشاريع تنمية جنوب الصعيد

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:26 ص
زراعة الإسكندرية تشارك فى مشاريع تنمية جنوب الصعيد الزيارة
الإسكندرية أسماء على بدر

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شاركت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية فى مشاريع تنمية جنوب الصعيد وإنشاء حاضنات الأعمال الزراعية ونشر ثقافة رواد الأعمال فى شتى مجالات القطاع الزراعي، تحقيقاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حياة كريمة للمواطن المصري، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور عمداء وممثلى كليات الزراعة والثروة السمكية بمعظم أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة، إلى أن هذه الزيارة جاءت للتعرف على مشاريع تنمية جنوب الصعيد، ونقل الخبرات المتبادلة إلى شباب الخريجين من خلال النماذج الناجحة لتوفير فرص عمل للخريجين، وتعزيز تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للريف المصري، وذلك بمحافظة أسوان.

 

 

 


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