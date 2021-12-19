اليوم السابع
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ندوة بجامعة الإسكندرية لعرض أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:25 ص
ندوة بجامعة الإسكندرية لعرض أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم جامعة الإسكندرية ندوة تعريفية صباح الثلاثاء القادم (21 ديسمبر 2021)، بحضور الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لعرض أنشطة الهيئة المختلفة، وآليات مبادرتها مع بنك المعرفة المصرى لدعم النشر العلمي الحر للعلماء المصريين.
 
وتعقد الندوة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى بكلية الطب، ويشارك فيها الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين بجميع كليات الجامعة. 
 
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الجامعة  لدعم الباحثين والناشرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومناقشة سبل ربط المخرجات البحثية مع التطبيق العملي، وأسلوب تطوير البحث العلمي، والتحديات التي تواجه الباحثين والناشرين، وسبل حلها.

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