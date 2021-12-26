رقمنة 14 مليون ورقة وتفعيل التذاكر الإلكترونية.. التحول الرقمى للسياحة والآثار فى 2021

كتب محمد أسعد

شهد قطاعي السياحة والآثار العديد من الخطوات نحو منظومة التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية بسرعة الإنجاز في هذا الملف.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تحققت في هذا الملف.

• رقمنة 14 مليون ورقة من مستندات ووثائق وملفات الوزارة في إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

• إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية.

• التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة خدمة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ 28 دولة إضافية ليصبح العدد الإجمالي 74 دولة.

• صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لإدارة المحتوى الرقمي للمواقع الإلكترونية للوزارة وهيئاتها.

• إطلاق مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

• استحداث خدمة إرسال رسائل نصية قصيرة للسائحين عند وصولهم تحمل رقم الخط الساخن المخصص لهم من الوزارة بالإضافة لأرقام الطوارئ الأخرى.

• الانتهاء من تسجيل حوالي 207 ألف من العاملين بالسياحة على قواعد بيانات نظام "سوق العمل" الذى تم استحداثه.

• تفعيل التذاكر الإلكترونية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف (منطقة أهرامات الجيزة – المتحف المصرى بالتحرير – المتحف القومى للحضارة المصرية- معابد الأقصر والكرنك والدير البحري- وادي الملوك- متحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة).

•إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمتحف المصري بالتحرير.

• بدء تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك.