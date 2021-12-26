رفع الإشغالات والتعديات على الطريق ومتابعة مواقف الأجرة بديروط أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات المرافق وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق والمتابعة الدورية للشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى عليها وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم والتصدى لظاهرة انتشار الباعة الجائلين التى تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم فضلا عن متابعة مواقف سيارات الأجرة لتحقيق الانضباط، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وأحياء المحافظة خاصة التى تمس الحياة اليومية.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط قد شنت مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تم خلالها ضبط وتحرير عدد من المخالفات وتوجيه إنذارات للمحلات بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية حال تكرار المخالفات.

وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق ومتابعة موقف ديروط/أسيوط لتحقيق الانضباط بمشاركة قسم الاشغالات برئاسة عمر نافع وتم استهداف مناطق بشارع الجيش وميدان المحطة وشارع بورسعيد ورفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والاشغالات وتطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق مؤكداً على استمرار الحملات لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية مع مراعاة البعد الإنسانى للباعة الجائلين وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذى شدد على شن الحملات الدورية ورفع المخلفات والإشغالات من الطرق العامة والميادين الرئيسية.