نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس ويتابع انتظام العمل بها.. صور

فريق المحافظات

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا و البحوث و رئيس مجلس إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس سير العمل بالوحدة ، وذلك بحضور محمد فتحي المدير المالي و الإداري للوحدة ، كما تابع انتظام العمل بالعيادات المتخصصة بالوحدة و الصيدلة الخاصة بصرف العلاج و تواجد الأطقم الطبية و كذلك الموظفين المختصين بتسجيل استمارات السادة أعضاء هيئة التدريس ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.



و أوضح الدكتور أحمد المنشاوي أنه جارى الانتهاء من ميكنة العمل بالوحدة حيث تم إنشاء شبكة داخلية تربط أجهزة الكمبيوتر بعضها البعض وإنشاء قاعدة بيانات لحصر كافة الخدمات التى تقدمها الوحدة ، بالإضافة إلى حصر أعداد المترددين على الوحدة حيث يشتمل البرنامج على قاعدة بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم ، هذا بالإضافة إلى إعداد كافة التقارير الإحصائية والمالية بدقة و سرعة فائقة ، موضحاَ أنه تم التعاقد مع أحد الشركات الطبية ضمن مراحل التطوير و التحسين المستمر للوحدة و توفير العلاج الشهري لأكثر من 1500 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة من أصحاب الأمراض المزمنة.



و في ختام الزيارة أكد نائب رئيس الجامعة على أن إدارة الجامعة لن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم الطبي لجميع منتسبي الجامعة ، مشيراً إلى استمرار الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى جانب تقديم التيسيرات العلاجية اللازمة كجزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه جميع العاملين بها.



كما قامت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة للمعهد الديني " معهد فؤاد الأول " ، وذلك في إطار فعاليات احتفال الجامعة باليوم العالمي للغة العربية ، جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة إحياء التراث بجامعة أسيوط وبمشاركة كلاً من الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب ، الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية ، الدكتور محمود عبد المعطي الأستاذ بقسم اللغة العربية ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية والدكتورة حنان موسي مدرس العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب ، الدكتورة يمني عاطف مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب ، الدكتورة هند حسانين مدرس مادة بقسم الإعلام كلية الآداب ، إلي جانب لفيف من طلاب الجامعة المشاركين من مختلف الكليات بالجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط . حيث رافقها خلال الزيارة كلاً من الدكتور أحمد عوض مدير عام آثار أسيوط , الأستاذ محمود هاشم كبير مفتشين , وعلي عبد الحافظ وكيل وزارة منطقة أسيوط الأزهرية , ومحمود محمد عبد المنعم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب , الشيخ عبد المعطي شحاتة مدير معهد أسيوط الديني , وريهام يحيي مفتش آثار أسيوط , ومحمد فتحي الوكيل الثقافي , الدكتورة سوسن مدير إدارة التدريب بمنطقة أسيوط . وخلال الزيارة أكدت الدكتورة مها غانم علي أهمية إقامة الرحلات التي تستهدف الأماكن الأثرية داخل محافظة أسيوط بهدف التنشيط السياحي ورفع الوعي الثقافي لدي الطلاب وتعريفهم بأهم معالم وحضارة وتاريخ أسيوط , مشيرة إلي حرص إدارة الجامعة علي تعميق كافة أواصر التعاون مع مختلف الهيئات لدعم جهود الدولة المصرية في الحفاظ علي التراث والحضارة وغرس روح الفخر والانتماء بتاريخ مصر وعظمتها . وفي هذا الشأن أشادت بمعهد فؤاد الأول كأحد المواقع التراثية الطبيعية المقامة علي ضفاف نهر النيل , مؤكدة علي أنه يعد واحداً من أهم الآثار الإسلامية التي تتواجد بمحافظة أسيوط وأكبر معهد أزهري في الصعيد ومنارة علمية ووطنية يساهم في نشر سماحة الإسلام ونشر تعاليم الأزهر الشريف . وفي السياق ذاته أوضح مدير المعهد أن المعهد يعد تحفة معمارية أندلسية قيَمة حيث تم انشاؤه إثر زيارة الملك فؤاد ملك مصر إلي محافظة أسيوط حيث قام بإصدار مرسوماً ملكياً بتخصيص ارض مساحتها أربعة أفدنة وثمانية قراريط وسهمان لإنشاء المعهد , مشيراً انه شيدت مبانيه علي الطراز الإسلامي الأندلسي ومكون من ثلاث مباني أحدهم للدراسة ويضم فصول علمية ومكاتب إدارية وقاعة عرض الأفلام العلمية ومعمل لعلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء ويتوسط فناء حديقة مستطيلة نافورة رخامية رائعة التصميم , مضيفاً أن المعهد يضم أماكن خاصة بمعيشة الطلاب ومكتبة زاخرة بالكتب العلمية والدينية , فضلاً عن المبني الثالث وهو مسجد علي طراز معماري ذات قيمة عالية لتعليم الطلاب الخطابة والفقه , وفي ختام الزيارة أشاد بدور جامعة أسيوط وحرصها علي المشاركة في كافة الفعاليات الثقافية والتنويرية موجهاً شكره لكافة قيادات الجامعة .

كما شهدت جامعة أسيوط حفل كرنفال الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة للفصل الدراسي الأول وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام المليجي عميد الكلية والدكتورة ماجدة هاشم العميد الاسبق للكلية والدكتورة يارا إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بإدارة رعاية الشباب بها وعدد كبير من طالبات الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال. وأثناء تفقدهما المعرض المقام لعرض المنتجات التعليمية والأشغال الفنية الطلابية، أشاد نائبا رئيس الجامعة بنشاط كلية التربية للطفولة المبكرة ومشاركتها الفعالة والايجابية و المتميزة في العديد من مجالات الأنشطة الطلابية التي يتم تنظيمها داخل الجامعة وهو ما يمثل نموذجا ايجابيا لكافة طلاب الجامعة. وفي مستهل الحفل الفني لطالبات الكلية أكد الدكتور شحاتة غريب علي حرص إدارة الجامعة علي دعم و رعاية الأنشطة الطلابية التي تُعد مكملاً أساسياً للعملية التعليمية، والتي تقوم بدور هام في صقل شخصية الطالب و توسيع مداركه فكريا وثقافيا, كما أشاد بروح التعاون بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،والتي يجب أن تكون نتيجتها دائماً النجاح في العمل، حيث تقدم الكلية نموذجاً فريداً في الإبداع والإتقان والمشاركة الإيجابية على جميع المستويات. ومن ناحيةٍ أخرى فقد أشاد بما تقدمه القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة من أجل تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، ومن أجل تنمية حقيقية لصعيد مصر توفر مستقبل أفضل لأبنائه في ظل مناخٍ الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد، مشيراً إلى أهمية دور الفن والإعلام في توعية الشباب بالحروب التي تخوضها الدولة في مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، مؤكداً على ثقل العبء الذي يقع على عاتق معلمات النشء اللاتي لا غنى عن دورهن في غرس هذه الحقائق في نفوس الصغار ليشبوا عليها فيستحيل التلاعب بهم. ومن جهتها فقد ثمنت الدكتورة مها غانم بالكلية المتميزة منذ إنشائها عام 2016م والتي يبذل القائمين عليها قصارى جهدهم لتحقيق أهدافها وأهمها إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم في تنشئة أجيال سليمة البناء يستطيع الوطن الاعتماد عليها في تحقيقمستقبل أفضل للجميع، داعيةً الطلاب إلي المشاركة في الأنشطة الطلابية دون إهمال التحصيل العلمي لبناء مستقبلهم وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية، ومشيدةً بالعروض الفنية التي قدمتها الطالبات خلال الحفل من استعراضات حركية وتعبير موسيقي وفنون شعبية. وقد صرحت الدكتورة ريهام المليجي بأنه تم خلال الحفل تقديم درع الكلية لكلٍ من الدكتور شحاتة غريب والدكتورة مها غانم عرفاناً وتقديراً لدعم إدارة الجامعة المتواصل للكلية ومختلف أنشطتها، كما تقدمت بالشكر للعاملين بإدارة رعاية الشباب بالكلية لجهودهم الكبيرة التي ساعدت في خروج الكرنفال في صورةٍ مشرفة، وفي لفتةٍ إنسانية تم خلال الحفل تكريم أحد مشرفي أمن الكلية لبلوغه السن القانونية للمعاش.



الجولة بالمعهد



الجولة



الكرنفال



المعهد الدينى



المعهد



جانب من الجولة التفدية بالوحدة



جانب من الجولة



جانب من الحدث



جانب من الزيارة



جانب من الكرنفال



جانب من تفقد رئيس جامعة أسيوط وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس



جانب من حفل كرنفال الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة للفصل الدراسي الأول



جانب من كرنفال الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة للفصل الدراسي الأول



جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بالمعهد الديني معهد فؤاد الأول



حفل كرنفال الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة للفصل الدراسي الأول



زيارة نائب الجامعة للمعهد



زيارة نائب رئيس جامعة أسيوط للمعهد الديني معهد فؤاد الأول



كرنفال الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة للفصل الدراسي الأول



معهد فؤاد الأول



نائب رئيس جامعة أسيوط بمعهد فؤاد الأول



نائب رئيس جامعة أسيوط في زيارة المعهد الديني معهد فؤاد الأول



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس



نائب رئيس جامعة أسيوط



نائبا رئيس جامعة أسيوط يشهدان حفل كرنفال الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة للفصل الدراسي الأول



نائبا رئيس جامعة أسيوط يشهدان حفل كرنفال الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة



وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط



وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس







